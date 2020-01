Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Technischer Defekt an einem Brandmelder führt zu Feuerwehreinsatz bei der Aesculap AG

Tuttlingen (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Brandmeldeanlage ist es am Donnerstagmorgen, kurz vor 08 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an einem Gebäude der Aesculap AG - B. Braun gekommen. Die Tuttlinger Wehr rückte unter der Einsatzleitung von Daniel Schmidberger zu dem vermeintlichen Brand aus. Die vorgenommene Überprüfung ergab dann, dass ein technischer Defekt Auslöser des Brandalarms war und ein Feuer ausgeschlossen werden konnte.

