Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Einbruch in mehrere Neubauten

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag, 23. Dezember 2019 bis Donnerstag, 2. Januar 2020 in mehrere Neubauten in der Sperberstraße eingebrochen. Die Gebäude waren mit Bautüren gesichert. Deren Schlösser brachen die Einbrecher auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. In einem der Häuser waren Werkzeuge und Materialien gelagert. Ob die Täter von diesen etwas mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Die anderen Gebäude waren leer. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Sperberstraße gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721/601-0) zu melden.

