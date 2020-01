Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Sachbeschädigung an Mercedes

Villingen-Schwenningen (ots)

Wiederholt hat ein Unbekannter einen Mercedes in der Erzbergerstraße in Schwenningen mit Fußtritten beschädigt. In der Silvesternacht trat der Täter erstmals gegen die hintere Stoßstange des Fahrzeugs. Zwischen dem 1. und dem 2. Januar beschädigte er die Stoßstange dann abermals - vermutlich wieder mit Fußtritten - und verbog das Kennzeichen samt Halterung. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen (Tel. 07720/8500-0) zu melden.

