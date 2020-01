Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Seitenscheibe eines Baustellen-Radladers mutwillig eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Baustellen-Radlader angerichtet, der auf dem Parkplatz an der Straße "Im Hochwald" abgestellt war. Mit einer Glasflasche schlug der Unbekannte mutwillig eine Seitenscheibe des Radladers ein und verschwand nach der unsinnigen Tat unerkannt. Nun bittet die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) um sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter.

