Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Kreis Rottweil) In Wohnhaus eingebrochen (29.12.19 bis 02.01.20)

Vöhringen-Wittershausen (ots)

Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro haben unbekannte Diebe in Vöhringen-Wittershausen erbeutet. Während die Bewohner abwesend waren, brachen die Täter ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten alle Räume. Unerkannt verschwanden sie wieder mit ihrer Beute. Die Höhe des Schadens am Fenster ist noch nicht genau bekannt. Die Kriminaltechnik der Kripo Rottweil hat Spuren gesichert.

