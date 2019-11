Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel, Knappenstr. (ots)

Am Do., 28.11.2019, gegen 10:26 Uhr, befuhr eine 80-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW ihre Garagenausfahrt rückwärts in Richtung Knappenstraße. In Höhe der Grundstücksausfahrt erkannte sie den Pkw Suzuki eines 47-jährigen Fahrzeugführers, der die Knappenstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Niedergüdeln befuhr. Beim Versuch an der Grundstücksgrenze anzuhalten rutschte sie vom Bremspedal ab und geriet erneut auf das Gaspedal des mit einem Automatikgetriebe ausgestatteten Pkw. Das Fahrzeug wurde beschleunigt und fuhr in einem Rechtsbogen über die Knappenstraße. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw des 47-Jährigen, ferner kam ihr Pkw im Weiteren von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen die Grundstücksbegrenzung (Mauer mit Metallzaun) des Nachbaranwesens. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000,-EUR.

