Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen; Aurich - In Wohnhaus eingebrochen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben das Autokennzeichen AUR-BK 54 gestohlen. Das Kennzeichen gehört zu einem Mercedes Vito, der im Tatzeitraum am Wiesenweg in Wiesmoor abgestellt war. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 05.09.2019, 18 Uhr, und Sonntag, 06.10.2019, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus an der Oldersumer Straße in Aurich, Haxtum, ist in der vergangenen Woche eingebrochen worden. Unbekannte gingen auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Haus durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten nach ersten Ermittlungen Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen Mittwoch, 02.10.2019, 16 Uhr, und Montag, 07.10.2019, 10 Uhr, ereignete, um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

