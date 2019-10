Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Reifen und Felgen gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Reifen gestohlen

Unbekannte haben in Großefehn vier Autoreifen mitsamt Felgen entwendet. Die Reifen montierten die Täter von einem Mercedes CLK 200 ab, der auf dem Gelände eines Autohandels abgestellt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9 Uhr, an der Schmiedestraße. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im oberen dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Großefehn entgegen unter Telefon 04943 3970.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell