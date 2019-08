Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Barmittel und übermüdet aus dem Verkehr gezogen

Bautzen (ots)

Einen 28-jährigen Ukrainer kontrollierten Beamte der Bundespolizei Ebersbach am 18. August 2019 um 01:30 Uhr auf der BAB 4. Aufgefallen war die unsichere Fahrweise des PKW, welcher teilweise die gesamte Fahrbahnbreite und den Standstreifen nutzte. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer vollkommen übermüdet war. Während der Kontrolle gab er an, dass er noch nach Leipzig möchte, um dort einen Freund zu besuchen. Entsprechende Barmittel, um seinen Aufenthalt in Deutschland zu finanzieren konnte er nicht vorweisen. Da diese Barmittel für den Aufenthalt in Deutschland unabdingbar sind, wurde die Reise des Ukrainers beendet und er nach erfolgter Anzeigenaufnahme nach Polen zurückgeschoben.

