Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mittagspause im Gleisbereich

Bautzen (ots)

Einen 55-jährigen Tschechen stellten Beamte der Bundespolizei am 17. August 2019 gegen 11:50 Uhr im Gleisbereich der Strecke Görlitz - Dresden in der Nähe von Demitz-Thumitz fest. Vorausgegangen war eine Information der Deutschen Bahn AG, dass sich in diesem Bereich eine Person unerlaubt an den Schienen aufhalten soll. Gemeinsam mit dem eingesetzten Hubschrauber der Bundespolizei trafen die Beamten den Mann an, welcher gerade dabei war, sich über einem offenen Feuer neben der Bahnstrecke eine Mahlzeit zuzubereiten. Das Feuer konnte unverzüglich gelöscht und der Mann aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach weist erneut auf die Gefährlichkeit des Aufenthalts im Gleisbereich hin.

