Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Beamtenbeleidigung mit Folgen

Zittau (ots)

Ein junger Mann wird sich strafrechtlich verantworten müssen, da er am Donnerstagabend, dem 15.08.2019 gegen 21:30 Uhr, seinen Mittelfinger gegenüber zwei Polizisten erhob.

Die Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz waren im Stadtgebiet Zittau unterwegs und bestreiften gerade den Kauflandparkplatz. Als die Polizisten in Schrittgeschwindigkeit am Haupteingang vorbeifuhren, hob ein 36-Jähriger seinen rechten Arm und zeigte demonstrativ seinen Mittelfinger in Richtung der Beamten. Im Eingangsbereich standen etwa zehn weitere Personen, die die Situation beobachten konnten. Der in Zittau lebende Mann wurde auf sein Fehlverhalten angesprochen und belehrt, dass er sich wegen Beleidigung strafbar gemacht hat. Eine Einsicht war nicht erkennbar, im Gegenteil, der Mann war weiterhin wortstark aktiv. Ein anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille.

