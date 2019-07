POL-HR: Gem. Gilserberg, B 3 - Windkraftanlage mit Hakenkreuzen besprüht

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Gem. Gilserberg, B 3 Windkraftanlage mit Hakenkreuzen besprüht Feststellungszeit: 09.07.2019

Letzten Dienstag wurden Hakenkreuzschmierereien an einer Windkraftanlage in der Gemarkung Gilserberg an der B 3 festgestellt.

Unbekannte Täter sprühten mehrere Hakenkreuze mit schwarzer Sprühfarbe auf die Metallverkleidung einer Windkraftanlage, die sich in der Gemarkung zwischen Gilserberg und dem Ortsteil Winterscheid befindet. Hierbei übersprühten sie das vorhandene, bereits bei der Polizei angezeigte Graffiti. Wann genau die Hakenkreuze aufgesprüht wurden ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermitteln nun wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Sachbeschädigung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

