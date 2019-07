Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Polizei warnt vor Trickdieben, die als angebliche Schmuck- und Möbelankäufer unterwegs sind

Homberg (ots)

Melsungen Polizei warnt vor Trickdieben, die als angebliche Schmuck- und Möbelankäufer unterwegs sind Zeit: 09.07.2019, zwischen 13:20 Uhr und 13:40 Uhr

Gestern Mittag wurde eine 57-jährige Melsungerin vor ihrem Haus von einer männlichen Person angesprochen, die Möbel und Schmuck ankaufen wolle. Die Melsungerin gab ihm zur Antwort, dass sie keine Möbel überzählig habe und bei dem Schmuck erst nachschauen müsste. Eine kurze Zeit später kam die unbekannte männliche Person wieder und klingelte und klopfte penetrant an der Haustür. Die 57-Jährige reagierte richtig und öffnete nicht der Person, sodass dieser Mann und eine weitere männliche Person mit einem auffällig lackierten (hellgrün-metallic) älteren Passat mit Göttinger Kennzeichen wegfuhren.

Die beiden Männer wurden von ihr wie folgt beschrieben: 1. Person: schlank, ca. 1,80 m groß, dunkler Teint 2. Person: korpulent, ca. 1,75 cm groß, auffällig rundes Gesicht, südländisches Aussehen

Erst am Samstag wurde eine 63-jährige Kehrenbacherin Opfer eines Trickdiebes, wie wir bereits berichteten. Laut mehreren Zeugenhinweisen, die sich auf Grund des Zeitungsartikels bei der Polizei in Melsungen meldeten, sind vermutlich mehrere Personen mit mindestens zwei Fahrzeugen mit Göttinger Kennzeichen im Raum Melsungen mit dieser Masche unterwegs.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Personen, die mit unterschiedlichen Mitteln versuchen, in die Wohnung zu gelangen. Die Trickdiebe wollen in das Haus kommen, um anschließend die Wohnung auszukundschaften und den Aufbewahrungsort für Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld herauszufinden, um diese dann zu stehlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell