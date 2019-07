Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Einbrecher knacken Automaten in Gaststätte

Homberg (ots)

Homberg Einbrecher knacken Automaten in Gaststätte Tatzeit: 03.07.2019, 07:00 Uhr bis 08.07.2019, 21:30 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Zeit von letzter Woche Mittwoch bis zum Montag in eine Gaststätte in der Freiheiter Straße eingebrochen und haben Münzgeld, Zigaretten und Schnaps entwendet.

Die Täter brachen das Schloss einer Nebeneingangstür der Gaststätte auf und gelangten auf diesem Weg in die Gaststätte. Im Gastraum brachen die Täter drei Geldspielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf. Aus den Automaten stahlen sie Zigaretten und Münzgeld in bisher unbekannter Höhe bzw. Menge. Ferner nahmen die Täter einen Karton mit sechs Flaschen Jack Daniels mit. Sie richteten einen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

