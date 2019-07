Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Homberg (ots)

Melsungen Einbruch in Kfz-Werkstatt Tatzeit: Samstag, 06.07.2019, 01:37 Uhr bis 01:48 Uhr

Am Samstag sind unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in eine Kfz-Werkstatt in der Straße "Unter dem Schöneberg" eingebrochen und haben einen kleineren Bargeldbetrag entwendet.

Die Täter gelangten vermutlich über ein Nachbargrundstück auf das teilweise umzäunte Gelände. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen auf diesem Weg in das Gebäude ein. Alle im Bürotrakt befindlichen Schreibtische wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Hier fanden sie auch eine Geldkassette, die sie aufbrachen und hieraus einen kleineren Bargeldbetrag entwendeten. Anschließend brachen die Täter eine Werkstatttür auf und durchsuchten auch in der Werkstatt und in einem Pausenraum diverse Schränke nach Wertgegenständen. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

