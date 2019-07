Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Feuerwehr feiert Richtfest für das neue Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Alt-Erkrath

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Erkrath (ots)

Im September vergangenen Jahres wurde der symbolische erste Spatenstich begangen, am vergangenen Freitag, den 19. Juli, feierten die Feuerwehr, die Stadt Erkrath als Bauherr sowie Vertreter von Rat und Verwaltung, der Vorstand und Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath e.V. sowie die am Bau beteiligten Unternehmen das Richtfest am neuen Feuerwehrgerätehaus des Löschzug I Alt-Erkrath an der Kreuzstraße.

Der Rohbau ist abgeschlossen, die Fahrzeughalle fertig gemauert und an dem anschließenden mehrgeschossigen Sozialtrakt wurden bereits erste Klinkerarbeiten vorgenommen. Die Fertigstellung des Gerätehauses ist für Frühjahr 2020 geplant. Bürgermeister Christoph Schultz dankte in einer Ansprache allen beteiligten Unternehmen, dem Architekten, den zahlreichen Feuerwehrleuten und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Erkrath für die gelungene Arbeit. "Bei diesem Projekt galt und gilt es, viele Interessen zu berücksichtigen und es ist ein wichtiges Bauvorhaben für unsere Stadt in dieser Zeit".

Nach den Ansprachen von Bürgermeister Christoph Schultz, dem Architekten Bernhard Bramlage sowie dem verantwortlichen Projektleiter der Stadt Erkrath Rudolf Berg, kletterten diese gemeinsam mit dem Zugführer des Löschzuges, Markus Steinacker, dem Leiter der Feuerwehr Erkrath, Guido Vogt sowie zwei Angehörigen des Löschzuges für den Richtspruch in die Höhe. "Hinaus mit Freude und Gebraus, viel Segen und Glück dem neues Haus", verkündeten Hauptfeuerwehrfrau Marie-Luise Jüntgen und Unterbrandmeister Ingmar Decker. Traditionell wurde nach dem Richtspruch mit einem Schnaps auf das Wohl der neuen Besitzer angestoßen und am Ende die Gläser hinunter zu Boden geworfen. Die Gläser zersprangen in unzählige Splitter, was als gutes Omen gilt. Mit viel Applaus wurde der offizielle Teil des Richtfestes beendet und bei einem Imbiss und Getränken kräftig gefeiert.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Erkrath

Markus Steinacker

Telefon: 02104 / 3031 - 151

E-Mail: markus.steinacker@feuerwehrerkrath.de

www.feuerwehrerkrath.de

www.facebook.de/feuerwehrerkrath

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell