Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall beim Wenden

Eine 28-jährige Ford-Fahrerin wendete am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Einmündung Stiftsgrundhof/Donaustraße. Dazu fuhr sie rückwärts auf die Vorfahrtsstraße ein und stieß mit einem Audi-Fahrer zusammen. An den Autos entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Berglen: Von Straße abgekommen

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 15.20 Uhr die L 1120 zwischen Stöckenhof und Rettichkreisverkehr. Bei Straßenglätte geriet sie in einer Linkskurve ins Schleudern und krachte in eine Leitplanke. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Alfdorf: Wohnungseinbruch

Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in der Rosensteinstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie verschafften sich über eine aufgebrochene Balkontüre Zugang zum Gebäude und durchsuchten dieses. Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist noch unklar. Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen 26. und 31. Dezember ereignete, wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

