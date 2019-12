Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag gegen 19 Uhr wurde in der Jägerstraße ein Kia Sorento beim Rückwärtsfahren durch einen Mercedes E220 beschädigt. Der Kia war Höhe der Gaststätte "s`Fässle" an den dort schräg angelegten Parkfeldern abgestellt. Der Unfallverursacher blieb mit seinem linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite am Stoßfängereck des Kia hängen, wodurch am Kia ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Unfallflucht beobachten, das amtliche Kennzeichen notieren und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer, dauern noch an. Der Fahrer des Mercedes muss damit rechnen, dass er seinen Führersein abgeben muss.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Von Hörlebach kommend befuhr am Montag gegen 20.30 Uhr eine 19jährige Fiesta-Fahrerin die Kreisstraße 2627 in Richtung Sulzdorf. An der Einmündung zur Landesstraße 1060 hielt die Ford-Lenkerin zunächst an, bevor sie unvermittelt vor einem in Richtung Obersontheim fahrenden 33jährigen VW-Touran-Fahrer nach links abbog. Der VW Touran wurde infolge des Unfalls nach rechts abgewiesen und kam ca. 30 m unterhalb der Böschung zum Stehen. Der 33jährige Fahrer und dessen 6jährige Tochter blieben unverletzt. Die Unfallverursacherin wurde infolge des Unfalls im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 21.000 Euro. Die Feuerwehr Sulzdorf war mit 13 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell