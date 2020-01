POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 01.01.2020

Polizeipräsidium Aalen

Insgesamt 18-mal musste die Polizei zu Kleinbränden in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis ausrücken. Überwiegend brannten Mülleimer, Altglas- und Altkleidercontaier, Hecken und Balkone. In den meisten Fällen waren verirrte Feuerwerkskörper Ursache für den Brandausbruch. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Der entstandene Sachschaden kann in den meisten Fällen als gering bezeichnet werden.

Landkreis Schwäbisch Hall

Crailsheim: Fußgänger auf Landstraße schwer verletzt

Am Silvesterabend um 19:50 Uhr befuhr eine 55-jährige Audi-Fahrerin die L 2218 aus Richtung Ilshofen kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Auf Höhe Heinkenbusch erkannte sie in der Dunkelheit einen Fußgänger zu spät, welcher sich mitten auf der Fahrbahn befand. Diesem versuchte sie noch auszuweichen. Trotzdem kam es zur Berührung mit dem Außenspiegel. Der 80-jährige Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Fußgänger hatte zuvor seinen Pkw an der dortigen Bushaltestelle abgestellt und war dann auf die Fahrbahn gelaufen. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Ostalbkreis

Ellwangen: Wohnzimmer ausgebrannt

50.000 Euro Schaden entstand am Neujahrsmorgen um 01:00 Uhr, als in einem Wohnzimmer in der Hohenstaufenstraße die Glasscheibe eines Sichtholzofens aus bislang unbekannter Ursache splitterte. Das Feuer griff zunächst auf das neben dem Ofen gelagerte Brennholz über. Im weiteren Verlauf brannte das Wohnzimmer dann vollständig aus. Ein 29jähriger Bewohner, welcher versuchte den Brand zu löschen, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Rems-Murr-Kreis

Waiblingen: Küchenbrand

Eine vermutlich eingeschaltete Herdplatte verursachte an Silvester um 11:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Giselastraße einen Küchenbrand. Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 10 Einsatzfahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit 4 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften im Einsatz.

Kirchheim an der Murr: Gartenhütte abgebrannt

Vermutlich ein verirrter Feuerwerkskörper entzündete in der Silvesternacht gegen 01:00 Uhr in der Danziger Straße die Mülltonnen, welche an einem Gartenhäuschen abgestellt waren. Das Gartenhäuschen, welches an einem Carport angebaut war, brannte komplett ab. Durch die Hitzeentwicklung wurde noch ein Rollladen am Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren Kirchberg/Murr und Steinheim Murr waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. Der Sachschaden beträgt 6.000 EUR.

Murrhardt: Carport abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache brannte an Silvester um 22:15 Uhr in der Nägelestraße ein Carport und ein darin geparkter Pkw. Durch das Feuer wurde ein angebautes 5-Familienhaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit 7 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen am Einsatzort.

Zeugen die sachdienliche Angaben zur Brandursache machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191-9090 zu melden.

Remshalden-Grunbach: Brand bei der ehemaligen Realschule

Vermutlich durch einen verirrten Feuerwerkskörper geriet der Dachstuhl eines Abbruchgebäudes, der ehemaligen Ernst-Heinkel- Realschule in der Goethestraße, in Brand. Ein Sachschaden ist nicht entstanden, da es sich um ein Abrissgebäude handelte. Die Feuerwehren Remshalden und Weinstadt waren mit 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Backnang: Fußgänger durch Pkw gefährdet

Am Silvesterabend um 20:40 Uhr befuhr ein 29-jähriger mit seinem Pkw Ford die Marktstraße in Richtung Sulzbacher Brücke mit überhöhter Geschwindigkeit. An dem Fußgängerüberweg an der Uhlandstraße musste er seinen Pkw stark abbremsen da ein weiterer Pkw bereits am Fußgängerüberweg angehalten hatte. Dabei geriet der Ford ins Schlingern und kam halbseitig auf den Gehweg. Dabei wurden dort nach Zeugenangaben zwei Fußgänger, ein Mann und eine Frau, durch den Pkw gefährdet. Die Polizei Backnang sucht Zeugen zu dem Vorfall sowie die beiden gefährdeten Fußgänger. Hinweise an das Polizeirevier Backnang unter Telefonnummer 07191/9090.

Kirchberg an der Murr: Bei Glatteis von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagvormittag um 10:21 Uhr befuhr eine 63-jährige Opel-Fahrerin die K1835 von Kirchberg an der Murr in Richtung Neuhof. Aufgrund Glatteises geriet der Pkw ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie eine Böschung und einen Straßengraben und kippte im Anschluss auf die Fahrerseite. Die Pkw-Lenkerin sowie ihr 55-jähriger Beifahrer mussten durch die FFW Kirchberg/Murr aus dem Pkw befreit werden. Beide Personen wurden mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

