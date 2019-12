Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Fehler beim Einfahren

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr wollte ein 33 Jahre alter Fahrer eines VW-Polo vom Parkplatz des REWE in Neustadt nach links auf die Neustädter Hauptstraße einfahren. Ein in Richtung Waiblingen fahrender Seat-Fahrer wollte zunächst nach rechts auf den REWE Parkplatz einfahren und betätigte hierzu den Blinker. Der 33Jährige vertraute darauf, dass der 24Jährige abbiegen wird und fuhr los. Der Seat-Fahrer fuhr jedoch ohne den Abbiegevorgang eingeleitet zu haben geradeaus weiter und es kam zur Kollision. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fellbach: Geparkten Pkw angefahren und abgehauen / Zeugen gesucht

Am Montag hatte ein 59Jähriger seinen Mercedes gegen 20.45 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Stuttgarter Straße abgestellt. Als er gegen 21.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er auf der Fahrertüre einen Streifschaden fest. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hatte beim Ein- oder Ausparken den Mercedes gestreift. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, entgegen.

Oppenweiler: Von der Fahrbahn abgekommen / zwei Leichtverletzte

Auf der Landesstraße 1117 von Nassach in Richtung Oppenweiler-Bernhalden war eine 23Jährige am frühen Dienstagmorgen gegen 00.35 Uhr unterwegs. Aufgrund auftretender Eisglätte entlang eines Baches und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf gerader Strecke ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der VW prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum, wodurch der 55jährige Mitfahrer und die 53 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt wurden. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Backnang-Waldrems: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Infolge des Genusses alkoholischer Getränke fuhr ein 52 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine in der Mühlbachstraße auf einen vor ihm parkenden Lkw auf. Der 52Jährige wendete und fuhr einige Meter entfernt auf ein Wiesengrundstück. Dort konnte er durch eine Streife schlafend in seiner Zugmaschine angetroffen werden. Dem ausländischen Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. An den beiden Lkw`s entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/ 9090, entgegen.

