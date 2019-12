Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Kiosk eingedrungen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen drangen Einbrecher in einen Kiosk an der Grevenmarschstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so an Zigaretten und etwas Kleingeld. Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

