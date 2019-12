Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Vandalen dringen in Musikschule ein.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagmorgen, gegen 3:30 Uhr, eine Holztür der Musikschule am Slavertor-Wall auf und gelangten so in das Haus. Diebesgut fanden die Täter nicht vor. Dafür entleerten sie im Gebäude einen Feuerlöscher und verursachten damit Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

