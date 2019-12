Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold- Heiligenkirchen Bedrohung an Grundschule

Lippe (ots)

(MK) Am heutigen Vormittag erhielt die Polizei Lippe Kenntnis über eine Bedrohung gegen ein Kind, welches sich zu diesem Zeitpunkt in der Grundschule in Heiligenkirchen aufhielt. Um dieses Kind und auch alle weiteren Schulkinder sowie Lehrkräfte bestmöglich zu schützen, war die Polizei umgehend mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte den Bereich der Schule ab. Ein möglicher Tatverdächtiger konnte gegen 11:30 Uhr von Polizeikräften festgenommen werden. Die Bedrohung scheint familiäre Ursachen zu haben. Zu weiteren Hintergründen kann aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Auskunft gegeben werden.

