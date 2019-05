Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrunkener Mann leistete Widerstand

Sternberg (ots)

In Sternberg hat ein betrunkener Passant bei der Klärung eines Sachverhaltes am frühen Sonntagmorgen versucht, auf die eingesetzten Polizeibeamten einzuschlagen. Der 30-Jährige hatte ein großes Werbeplakat vor einem vorbeikommenden Streifenwagen der Polizei auf die Straße geworfen. Als die Besatzung des Streifenwagens den 30-Jährigen daraufhin ansprach, beleidigte der Mann zunächst die Polizisten und versuchte anschließend, auf sie einzuschlagen. Die Beamten konnten die Angriffe abwehren und legten dem 30-Jährigen, der einen Atemalkoholwert von über zwei Promille aufwies, Handfesseln an. Gegen den aus der Region stammenden Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell