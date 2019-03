Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: "Gans gehabt"

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Einen nichtalltäglichen Einsatz haben Beamte der Bundespolizei am Samstagnachmittag (02.03.2019) gegen 13.40 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof erlebt. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei über eine freilaufende Gans im Gleis 6. Während eine Streife versuchte das Federtier einzufangen, rückt eine zweite Streife mit einer Hundebox zur Verstärkung an. Der mehrfachen Aufforderung der Beamten, den Gleisbereich zu verlassen und dem Platzverweis Folge zu leisten, kam die Gans nicht nach. Daraufhin entschlossen sich die Bundespolizisten den Entenvogel, nach vorübergehender Sperrung der Gleise 6, 7, 8 und 9, kurzerhand in Gewahrsam zu nehmen und ihn anschließend dem Tiernotdienst Stuttgart zu übergeben. Er wurde nach einem kurzzeitigen Gewahrsam anschließend wieder am Bärensee in die Freiheit entlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell