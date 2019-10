Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - PKW in Brand gesetzt

Edenkoben (ots)

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen einen unbekannten Täter, der gestern Mittag (15.10.2019, 14.50 Uhr) in der Bismarckstraße einen KIA Ceed angezündet haben soll. Der Innenraum des Fahrzeugs brannte komplett aus. In dem Zusammenhang sucht die Polizei einen ca. 30-jährigen, jungen Mann mit kurzen dunklen Haaren, der sich zuvor am Brandort aufgehalten hat. Die Kriminalpolizei Landau hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Tatrelevante Hinweise werden unter der Telefonnummer 06341 2870 erbeten. Zudem nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 Zeugenhinweise entgegen.

