Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Fahrgastschiff auf der Ems auf Grund gelaufen

Oldenburg (ots)

Bei der Fahrt einer Passagierfähre von Borkum nach Emden kam es am 27.09.19 gegen 18:45 Uhr gegenüber der Ems-Pier am Geisedamm aufgrund eines Maschienenausfalls zu einer Grundberührung. Es befanden sich 156 Passagiere an Bord. Nach 15 Minuten gelang es der Besatzung, die Maschinen wieder hochzufahren. Anschließend konnnte die Fähre aus eigener Kraft die Fahrt fortsetzen und in den Außenhafen Emden einlaufen. Von der BG-Verkehr wurde ein Auslaufverbot erteilt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Leib oder Leben der Fahrgäste. Umweltschäden blieben ebenfalls aus. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt Emden

Telefon: 04921-90333115

E-Mail: esd@wspst-emden.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell