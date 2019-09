Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsführer eines Binnenschiffes ohne erforderliches Patent

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des 10.09.2019 kontrollierte die Besatzung des Kleinen Küstenbootes "WSP 4", WSP-Station Brake, auf der Seeschifffahrtsstraße "Hunte" im Bereich Elsfleth ein unter deutscher Flagge fahrendes Binnenmotorschiff. Dabei wurde in Höhe Elsfleth festgestellt, dass der 21-jährige Schiffsführer das 85 Meter lange Fahrzeug ohne ein entsprechendes Befähigungszeugnis befuhr. Bei der Kontrolle konnte der Schiffsführer nur ein Patent für Binnenschifffahrtsstraßen vorlegen, das auf der Unterweser sowie der Hunte nicht anerkannt wird. Für diese Bereiche ist eine weitergehende Prüfung erforderlich. Ein Nautiker der zuständigen Verkehrszentrale der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Bremen erteilte dem Schiffsführer ein Weiterfahrverbot mit der Auflage, einen Patentinhaber an Bord zu nehmen. Gegen den Schiffsführer, der auch gleichzeitig Eigentümer des Schiffes ist, wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

Wasserschutzpolizeistation Brake

Telefon: 04401/70093315

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell