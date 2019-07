Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrraddieb setzt Container in Brand: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Velbert - 1907155

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (29. Juli 2019) hat die Kreispolizei Mettmann einen 16-jährigen Velberter vorübergehend festgenommen. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, einen Müllcontainer an der Heidestraße angezündet und obendrein auch noch ein Fahrrad entwendet zu haben.

Gegen 2:20 Uhr wurde der Feuerwehr sowie der Polizei ein brennender Müllcontainer an der Heidestraße in Velbert-Mitte gemeldet. Noch bevor die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatte das Feuer bereits auf einen zweiten Container übergegriffen. Beide Container wurden erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Vor Ort ergaben sich für die Polizei erste Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.

Bei ihrer sofort eingeleiteten Fahndung nach möglichen Verursachern wurden die Beamten auf einen jungen Mann aufmerksam, welcher sich mit einem Fahrrad in Brandortnähe aufhielt. Als sie ihn zu dem Brand befragen wollten, floh dieser erst mit dem Fahrrad, dann fußläufig in einen Hinterhof, wo die Polizei ihn stellen konnte.

Während der Sachverhaltsklärung erhärtete sich der dringende Tatverdacht, dass der 16-Jährige den Brand an der Heidestraße gelegt hatte. Zudem stellte sich heraus, dass er das Fahrrad, mit dem er vor der Polizei geflüchtet war, kurz zuvor entwendet hatte. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, unter anderem wegen Diebstahls- und Drogendelikten.

Daraufhin musste der 16-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn wartet nun ein erneutes Strafverfahren. Das gestohlene Fahrrad konnte inzwischen dem Eigentümer wieder zugeordnet werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell