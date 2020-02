Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 60-jähriger Autofahrer gegen 03.00 Uhr in der Freudenbergerhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Der Mann musste sich einem Alkotest unterziehen, der 0,93 Promille ergab. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. |pizw

