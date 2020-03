Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200316-1: Polizei sucht Zeugen nach Autobrand - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 05:20 Uhr brannte am Montagmorgen ein Mittelklassewagen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am Montagmorgen (16. März) brannte um 05:20 Uhr ein Auto, welches auf der Nollstraße in Höhe der Hausnummer 36 parkte. Ein benachbarter Zeuge, der kurz zuvor gegen 05:00 Uhr nach Hause kam, gab an, dass zu dieser Zeit der Wagen noch nicht brannte. Ein Autofahrer, der um 05:20 Uhr die benannte Straße befuhr, bemerkte den Brand und versuchte zunächst mit einem eigenem Feuerlöscher, den Brand zu löschen. Er klingelte später den Geschädigten aus dem Haus und beide löschten den Brand vollständig.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die sich in diesem Zeitfenster in der Nollstraße befanden und gegebenenfalls Angaben zu Verdächtigen machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell