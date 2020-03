Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 12.03.20, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 361 kurz vor der Ortschaft Bedburg Broich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein 70 jähriger Pedelec Fahrer beim Überqueren der Landstraße 361 mit einem in Richtung Bedburg Broich fahrenden PKW. Bei dem Zusammenstoß erlitt der ältere Mann Kopfverletzungen und wurde seitens des alarmierten Rettungsdienstes mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Pedelec und dem PKW Mercedes entstand Sachschaden

