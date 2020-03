Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200311-1: Einbruch in Elektronikfachgeschäft - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einbrecher schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. März) ein Loch in eine Gebäudewand eines Elektrofachmarktes und stahlen hochwertige Smartphones, Tablets und Smartwatches. Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm eines Elektronikfachgeschäftes auf der Brühler Straße aus. Zwei Mitarbeiter (50/51) begaben sich daraufhin zu dem Geschäft und stellten ein Loch in der Hauswand fest. Die unbekannten Tatverdächtigen schlugen sich durch den Heizungsraum und durch ein weiteres Loch in den Verkaufsraum. Dort zerstörten sie Vitrinen, die mit hochwertigen Smartphones, Tablets und Smartwatches bestückt waren und entwendeten die Elektrogeräte. Der Wert der Beute ist bislang unbekannt. Sollten Sie zu der oben genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Brühler Straße wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell