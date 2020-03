Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200310-1: Auto stieß mit Bus zusammen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dürener Straße wurde am Montag (09. März) ein Busfahrgast (24) leicht verletzt.

Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr gegen 18:00 Uhr in den Kreisverkehr Dürener Straße/Neuer Weg und verließ diesen an der Ausfahrt zur Dürener Straße in Fahrtrichtung Sandstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der 24-jährige Mann, der im Bus saß, verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Autofahrerin sowie der Busfahrer (32) blieben unverletzt. (nh)

