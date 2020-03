Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: POL-K: Steinwurf auf Pkw in Frechen - erneuter Zeugenaufruf nach zwei Festnahmen!

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 4. März, Ziffer 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4537749)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei geben bekannt:

Ermittler der Mordkommission haben am Montagnachmittag (9. März) nach Zeugenhinweisen zwei Tatverdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht auf Mittwoch (4. März) von einer Fußgängerbrücke über der Landstraße 496 in Frechen einen Stein auf einen durchfahrenden Honda geworfen zu haben. Der Stein durchschlug gegen 3.30 Uhr die Windschutzscheibe des Wagens und verfehlte den Fahrer (43) nur knapp. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Beschuldigten noch heute wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Mordkommission davon aus, dass die Beschuldigten zwischen 3.15 und 3.30 Uhr zwischen der Barbarastraße und der Imbuschstraße Steine von der Fußgängerbrücke auf die Landstraße 496 geworfen und womöglich weitere Fahrzeuge getroffen haben.

Die Mordkommission sucht Fahrzeugführer, die zur fraglichen Zeit an der beschriebenen Stelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nach Passieren der Örtlichkeit Beschädigungen an ihrem Auto/Lkw festgestellt haben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

