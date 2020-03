Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200310-2: Kokainkonsum bei Polizeikontrolle festgestellt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. März) fiel Polizisten auf, dass ein Auto mit defektem Rücklicht auf der Landstraße 122 in Richtung Kerpen unterwegs war. Gegen 01:15 Uhr hielten die Beamten den nicht ausreichend beleuchteten Wagen an. In ihm befanden sich zwei bereits polizeilich bekannte Männer (24/25). Während der Kontrolle zeigte der Fahrer (25) Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen schließen ließen. Die Polizisten führten einen Drogenvortest durch, der auf den Konsum von Kokain hinwies. Im Auto fanden die Beamten außerdem zwei Sturmhauben und Handschuhe. Dem Fahrer wurde durch einen Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Textilien zur Vermummung stellten die Beamten sicher. (akl)

