Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Feuer zerstört Wintergarten

Celle (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019, gegen 16.40 Uhr, rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Sankt-Annen-Straße aus. Ein als Terrasse genutzter Anbau war in Brand geraten und drohte, auf das angrenzende Reihenendhaus überzugreifen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 80 Jahre alte Hauseigentümer eine Gasflasche von einem gasbetriebenen Ofen gewechselt. Weil das Verbindungsstück nicht korrekt mit dem Ofen verbunden war, konnte Gas unbemerkt entweichen. Als der Mann den Ofen in Betrieb nahm, kam es zu einer Verpuffung. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

