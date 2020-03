Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200312-1: Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (11. März) hielten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann gleich zweimal an. Der 30-Jährige fiel den Beamten gegen 17:15 Uhr auf, da er mit einem nicht versicherten E-Scooter auf dem Gehweg der Kölner Straße fuhr. Als die Polizisten den Mann ansprachen, stellten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Daraufhin führten die Beamten einen Atemalkoholtest auf einer Polizeiwache durch. Dieser ergab ein Ergebnis von 0,8 Promille. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren ein. Zudem untersagten sie ihm die Weiterfahrt, zum einen wegen der Alkoholisierung und zum anderen wegen der fehlenden Versicherung des E-Scooters. Der 30-Jährige ließ sich davon jedoch nicht abschrecken. Gegen 20:15 Uhr trafen die Beamten ihn erneut auf seinem E-Scooter auf der Hauptstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,94 Promille. Dem Mann entnahm ein Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten fertigten weitere Strafanzeigen und stellten den E-Scooter sicher. (akl)

