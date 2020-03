Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200313-1: Auffahrunfall mit sechs Verletzten

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (12. März) gegen 18:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Hürther mit seinem PKW die Theresienhöhe aus Richtung Frechener Straße kommend in Fahrtrichtung Luxemburger Straße. Vor der Kreuzung Theresienhöhe / Hürther Bogen, die durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird, hatte sich aufgrund Rotlicht auf dem Geradeaus-Fahrstreifen eine stehende Fahrzeugschlange gebildet. Er fuhr dem letzten PKW in der wartenden Fahrzeugschlange auf. Dieses Fahrzeug eines 32-jährigen Hürthers mit seiner 27-jährigen Beifahrerin wurde auf den davor stehenden PKW einer 28-jährigen Hürtherin geschoben. Der PKW der Hürtherin wurde auf das vor ihr stehende Fahrzeug eines 49-Jährigen Brühlers mit seiner 24-jährigen Beifahrerin geschoben. Alle sechs Insassen wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig gesperrt. An den vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. (dh)

