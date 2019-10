PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 15.10.2019

Limburg (ots)

1. Handtasche aus Volvo entwendet, Löhnberg, Wetzlarer Straße, Montag, 14.10.2019, 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr

(si)Einen kurzen Friedhofsbesuch haben Autoaufbrecher am Montagmittag in der Wetzlarer Straße in Löhnberg ausgenutzt. Die Unbekannten schlugen, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr, die Scheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz geparkten weißen Volvo ein und entwendeten aus dem Fahrzeug die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche samt Inhalt. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung auf Kirmes, Weilburg-Hirschhausen, Drommershäuser Straße, Sonntag, 13.10.2019, 01.30 Uhr

(si)Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, kam es in der Nacht zum Sonntag auf einer Kirmesveranstaltung in Hirschhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Laut den Angaben des 32-jährigen Anzeigenerstatters soll sich dieser, gegen 01.30 Uhr, vor dem Dorfgemeinschaftshaus aufgehalten haben, als er von einem bisher unbekannten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden wäre. Dabei habe der 32-Jährige so schwere Verletzungen erlitten, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der bisher unbekannte Angreifer soll zwischen 18 und 25 Jahre alt sowie kräftig gewesen sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Scheibe von BMW in Parkhaus eingeschlagen, Limburg, Sackgasse, Feststellung: Sonntag, 13.10.2019, 11.00 Uhr

(si)Am Sonntagmorgen meldeten sich Zeugen bei der Polizei und teilten mit, dass in einem Parkhaus in der Sackgasse in Limburg ein schwarzer BMW mit eingeschlagener Scheibe steht. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus dem BMW ein mobiles Navigationsgerät im Wert von rund 100 Euro entwendet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Reifen zerstochen, Limburg, Westerwaldstraße, Sonntag, 13.10.2019, 16.00 Uhr bis Montag, 14.10.2019, 10.00 Uhr

(si)Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Westerwaldstraße in Limburg die Reifen eines geparkten 5er BMW zerstochen. Der an den vier Rädern des weißen Pkw entstandene Sachschaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Starkstromkabel von Baustelle entwendet, Merenberg, Industriestraße, Freitag, 04.10.2019 bis Montag, 14.10.2019, 07.20 Uhr

(si)Im Laufe des Oktobers wurden mehrere Meter Starkstromkabel in der Industriestraße in Merenberg von einem Baustellengelände entwendet. Die Diebe machten sich zwischen Freitag, dem 04. Oktober, und Montag, dem 14. Oktober, an einem auf dem Gelände stehenden Kran zu schaffen und entwendeten von diesem rund 15 Meter Kabel. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

6. Mülltonne in Brand geraten, Hünfelden-Dauborn, Grubenstraße, Dienstag, 15.10.2019, 00.10 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag wurde von einem aufmerksamen Anwohner ein Mülltonnenbrand in der Grubenstraße in Dauborn gemeldet. Eine braune Mülltonne war hier in Brand geraten und konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kam, steht derzeit noch nicht fest. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Preistafel von Tankstelle beschädigt, Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 14.10.2019, 16.30 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde in der der Frankfurter Straße in Weilburg die Preistafel einer Tankstelle bei einem Unfall beschädigt. Ein 71 Jahre alter Mann war mit einem Lkw samt Anhänger auf der Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs, als er mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Anhänger des Lkw die Preistafel einer dortigen Tankstelle und beschädigte diese. Wie hoch der entstandene Schaden an der Preistafel ist, steht derzeit noch nicht fest.

8. Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt, Bundesstraße 49, zwischen Limburg und Dehrn, Montag, 14.10.2019, 13.00 Uhr

(si)Am Montagmittag wurden drei Personen bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 49 zwischen Limburg und Dehrn leicht verletzt. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 13.00 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ersten Ermittlungen zu Folge bemerkte dies die folgende Fahrerin eines Volvo zu spät und fuhr auf den Audi auf. Sowohl die 44 Jahre alte Volvo-Fahrerin, als auch der Audi-Fahrer und seine 46 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

