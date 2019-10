PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Samstag, den 12.10.2019

Limburg (ots)

1. Diebstahl von zwei Mountainbikes in 65594 Runkel, Brückeberg

Im Zeitraum vom 09.10.19, 13:00 Uhr bis 10.10.19, 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Mountainbikes, die aneinander gekettet neben einem Einfamilienhaus abgestellt waren. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein Rad der Marke Cube und ein Rad der Marke Cannondale im Gesamtwert von ca. 500 EUR. Die Polizei Limburg bittet um Zeugenhinweise unter 06431/91400.

2. Diebstahl zweier amtlicher Kennzeichen in 65555 Limburg-Offheim, Dietkircher Straße

Unbekannte Täter entwenden im Zeitraum vom 10.10.19, 15:00 Uhr bis 11.10.19, 17:15 Uhr, die zwei amtlichen Kennzeichen LM-SC 119 von einem weißen Daimler Benz, der unter einem Carport am Sportgelände des SC Offheim abgestellt war. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter 06431/91400.

3. Verkehrsunfallflucht in 65611 Niederbrechen, Berliner Straße 15

Am 12.10.19, gegen 04:30 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Berliner Straße in Richtung Villmarer Straße. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem dort geparkten Toyota Auris, der dadurch an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06431/91400 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht in 65555 Limburg-Offheim, Parkplatz "Herkules Markt"

Am 11.10.2019, zwischen 17:50 Uhr und 18:05 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Baumarktes geparkter Renault Clio durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Clio entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Polizei Limburg bittet um Zeugenhinweise unter 06431/91400.

