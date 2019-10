PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Donnerstag, 10.10.2019

Limburg (ots)

1. 20-Jährige nach Unfall schwerverletzt, Weilmünster, Kreisstraße 442, Mittwoch, 09.10.2019, 16:00 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Weilmünster ist eine 20-jährige Autofahrerin aus Steinbach schwer verletzt worden. Der Spurenlage an der Unfallstelle zufolge befuhr die Steinbacherin gegen 16:00 Uhr die Kreisstraße 442 aus Richtung Aulenhausen kommend in Fahrtrichtung Weilmünster mit einem Mazda. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit ihrem Pkw und musste im Anschluss von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Nach einer notfallmedizinischen Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde die 20-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kreisstraße gesperrt.

2. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Limburg a. d. Lahn, Offheimer Weg, Dienstag, 08.10.2019, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)In Limburg ereignete sich am Dienstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Mercedes erheblich beschädigt wurde. Der schwarze Wagen parkte zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr im Offheimer Weg, Höhe der Hausnummer 46a, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Pkw kollidierte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern und somit den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der/die Fahrer/in unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange, dessen Reparatur sich auf etwa 2.500 Euro belaufen dürfte.

Die Polizei in Limburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

