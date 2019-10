PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Mülleimer in Brand gesteckt, Limburg, Jahnstraße, 07.10.2019, gg. 23.35 Uhr

(ho)Beim Brand eines Mülleimers in der Jahnstraße ist gestern am späten Abend Sachschaden entstanden. Eine Zeugin hörte gegen 23.35 Uhr eine Art Knall und bemerkte später Flammen in dem Abfallbehälter. Durch den schnellen Einsatz eines weiteren Zeugen konnte der Mülleimer mit einem Eimer Wasser gelöscht werden. Die Gesamtumstände lassen darauf schließen, dass der Mülleimer vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Hinweise dazu nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Bargeld und Zigaretten gestohlen, Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, 08.10.2019, gg. 02.35 Uhr

(ho)Bei einem Einbruch in den Kiosk, der sich im Bahnhofsgebäude in Camberg befindet, haben Einbrecher in der Nacht Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von rund 200 Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich zunächst durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zugang zum Bahnhofsgebäude. Dort drangen sie in den Kiosk ein wo sie das Diebesgut entwendeten. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Dornburg, Thalheim, Rathausweg, 04.10.2019 bis 07.10.2019

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in Thalheim in ein Einfamilienhaus eigebrochen und haben dort nach Wertsachen gesucht. Um in das Gebäude zu gelangen brachen die Täter ein Kellerfenster auf. Einer ersten Durchsicht zufolge gingen die Einbrecher jedoch leer aus, da sie keine Wertgegenstände in dem Haus fanden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweisgeber werden gebeten, die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu informieren.

