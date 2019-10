PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Mittwoch, 09.10.2019

Limburg (ots)

1. Nächtliche Auseinandersetzung, Limburg a. d. Lahn, Schiede, Mittwoch, 09.10.2019, 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht kam es gegenüber des Bahnhofsvorplatzes in Limburg zu einer auch körperlich ausgetragenen Auseinandersetzung. Den Angaben eines 50-jährigen Mannes zufolge soll dieser um kurz nach Mitternacht mit seiner 52-jährigen Lebensgefährtin auf einer Bank gesessen haben. Zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr sei der alkoholisierte Mann dann von drei bislang unbekannten Männern angepöbelt worden, wobei er auch geschlagen worden sein soll. Äußerliche Verletzungen waren nicht sichtbar, dennoch wurde der 50-Jährige von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Das Trio beschrieb der sichtlich alkoholisierte Mann als 30 bis 40 Jahre alte mitteleuropäische Männer mit Bart und Joggingsachen. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

2. Ford Fiesta aufgebrochen, Limburg a. d. Lahn, Grabenstraße, Dienstag, 08.10.2019, 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter in Limburg einen Pkw aufgebrochen und aus dem Innenraum Wertgegenstände entwendet. Das Fahrzeug - ein weißer Ford Fiesta - parkte zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr in einem Parkhaus in der Grabenstraße, als mindestens ein bislang unbekannter Täter das Fenster der Beifahrerscheibe einschlug und eine im Fußraum abgelegte Handtasche mitgehen ließ. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

3. Alte Autobatterien gestohlen, Limburg a. d. Lahn, Offheim, An der Meil, Freitag, 04.10.2019, 15:00 Uhr bis Montag, 07.10.2019, 08:00 Uhr

(jn)Alte Autobatterien im Wert von ca. 1.200 Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in der Straße "An der Meil" in Limburg, Offheim gestohlen. Die ca. 80 Batterien lagerten im Bereich einer nicht öffentlich zugänglichen Müllsammelstelle der anliegenden Autohäuser. Allem Anschein nach waren die Langfinger, um in diesen Bereich zu gelangen, über eine Mauer geklettert. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

4. Vandalismus in der "Mariengrotte", Selters, Niederselters, Radweg R8, Freitag, 04.10.2019 bis Sonntag, 06.10.2019, 19:00 Uhr

(ku)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es zu einer Sachbeschädigung durch Unbekannte an der sogenannten "Mariengrotte". Die Täter rissen mehrere Gedenktafeln heraus, holten einen Abfällcontainer aus der Verankerung und verteilten den darin befindlichen Müll auf dem Boden der Grotte. Der Gesamtschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

5. Brennender Müllcontainer, Limburg a. d. Lahn, Jahnstraße, Montag, 07.10.2019, 23:35 Uhr

(jn)Bereits am Montagabend hat in der Limburger Jahnstraße ein Abfallcontainer gebrannt, wobei ein Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro entstand. Der Behälter wurde ersten Erkenntnissen zufolge vorsätzlich in Brand gesetzt, weshalb die Kriminalpolizei in Limburg nun die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

6. Audi A5 beschädigt - Verursacher gesucht, Limburg a. d. Lahn, Mundipharmastraße, Dienstag, 08.10.2019, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden kam es am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Limburg. Der beschädigte, silberne Audi A5 parkte zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in der Mundipharmastraße, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigte. Ohne Interesse an einem Personalienaustausch, entfernte sich der/die Unbekannte von der Unfallstelle. Die Reparatur dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 bei der Limburger Polizei zu melden.

