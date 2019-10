PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Freitag, 11.10.2019

Limburg (ots)

1. Nach Straßenverkehrsgefährdung Führerschein sichergestellt, Elz, Limburger Straße, Elzer Straße, Donnerstag, 10.10.2019, gegen 17:45 Uhr

(jn)Am Donnerstag haben Polizeibeamte in Elz den Führerschein einer 66-jährigen Frau sichergestellt, die zuvor mit ihrem Pkw andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte.

Gegen 17:45 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und berichteten von einem Verkehrsteilnehmer, der auf der Bundesstraße 8 in Elz mit seinem Pkw mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Zudem soll es auch zur Gefährdung von Fußgängern gekommen sein. Das Fahrzeug wurde daraufhin in der Elzer Straße in Staffel einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der sich herausstellte, dass eine 66-jährige Frau am Steuer saß. Da sie offensichtlich nicht in der Lage war, ihren Pkw sicher zu führen stellten die Polizisten den Führerschein der Dame sicher. Zudem wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen sie ermittelt.

Weitere Geschädigte, die gestern im Bereich der Limburger und der Elzer Straße unterwegs waren, melden sich bitte unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 bei der Polizei in Limburg.

2. Rückwärts auf Fahrbahn ausgeparkt - fünfstelliger Sachschaden, Limburg a. d. Lahn, Linter, Mainzer Straße, Donnerstag, 10.10.2019, 10:45 Uhr

(jn)Über 22.000 Euro Sachschaden, ein nicht mehr fahrbereiter Peugeot und eine beschädigte Eingangstür sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Donnerstagvormittag im Limburger Stadtteil Linter ereignet hat.

Wie Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, befuhr zunächst eine 36-jährige Frau aus Limburg die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Hünfelden. Gegen 10:45 Uhr beabsichtigte ein 66-jähriger Mann aus Limburg, rückwärts von einem Kundenparkplatz einer Bankfiliale auf die Mainzer Straße zu fahren. Allem Anschein nach übersah der Limburger dabei den Mercedes der 36-Jährigen, so dass diese mit dem Peugeot kollidierte. Durch den Zusammenstoß beschleunigt, stieß der Peugeot des 66-Jährigen dann mit seiner Front gegen die Eingangstür der Sparkasse, an der ein Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro entstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall, derzeitigen Erkenntnissen zufolge, niemand verletzt.

3. Aktueller Blitzerreport für den Kreis Limburg-Weilburg für die 42. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Niederhadamar, Mainzer Landstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell