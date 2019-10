PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 14.10.2019

Limburg (ots)

1. Einbruch in Kleingartenanlage, Limburg-Eschhofen, Mühlener Straße, Sonntag, 06.10.2019, 16.00 Uhr bis Freitag, 11.10.2019, 18.00 Uhr

(si)Im Laufe der letzten Woche hatten es Einbrecher auf eine Kleingartenanlage in der Mühlener Straße in Eschhofen abgesehen. Die Unbekannten machten sich sowohl an der Tür eines dort stehenden Bauwagens, als auch eines Wohnwagens zu schaffen und brachen diese auf. Im Anschluss durchsuchten die Täter die jeweiligen Innenräume, bevor sie die Flucht ergriffen, ohne etwas entwendet zu haben. Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Boden von Tennisplatz verunreinigt, Bad Camberg, Badehausweg, Freitag, 11.01.2019, 2019, 10.00 Uhr bis Sonntag, 13.10.2019, 09.30 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Sonntag haben Unbekannte auf einem Tennisplatz im Badehausweg in Bad Camberg ihr Unwesen getrieben. Die Täter gossen eine schwarze Flüssigkeit über den Boden eines der Tennisplätze und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Scheibe von Skoda mit Stein beschädigt, Dornburg-Dorndorf, Hauptstraße, Donnerstag, 10.10.2019, 19.00 Uhr bis 11.10.2019, 09.00 Uhr

(si)Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in der Hauptstraße in Dorndorf die Windschutzscheibe eines dort geparkten Skoda mit einem Stein eingeworfen. Der an dem weißen Octavia entstandene Sachschaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Größerer Polizeieinsatz nach Suizidankündigung, Hünfelden-Dauborn, Samstag, 12.10.2019,

(si)Am Samstagmorgen kam es im Bereich von Hünfelden-Dauborn nach der Suizidankündigung eines Mannes zu einem größeren Polizeieinsatz. Da der Verdacht bestand, dass der Mann sich im Bereich Hünfelden aufhalten soll und möglicherweise eine Waffe bei sich haben könnte, kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz. Zudem beteiligte sich ein Hubschrauber der Polizei an der Suche nach dem Mann, welcher schließlich von den eingesetzten Beamten gegen 10.00 Uhr in Dauborn unverletzt in Gewahrsam genommen werden konnte. Der Mann wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht.

5. Korrektur der Pressemeldung von Sonntag, 13.10.2019, "Schlägerei auf Kirmes in Hirschhausen",

(si)Bei einer Auseinandersetzung auf der Kirmes in Hirschhausen wurde nicht, wie in der Pressemeldung vom 13.10.2019, berichtet, die Nase des älteren Mannes, sondern die des 18-jährigen, gebrochen. Der 18-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

