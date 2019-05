Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nach Schussabgabe in Hagenow- Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Hagenow (ots)

Nach einer Schussabgabe am Montagnachmittag in Hagenow (wir informierten) hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag zwei tatverdächtige Männer ermittelt. Ein Spezialeinsatzkommando des LKA M- V nahm die 22 und 28 Jahre alten Männer in ihren Wohnungen in Hagenow vorläufig fest. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurde die zur Tat benutzte Waffe, bei der es sich um eine Pistole handeln soll, nicht gefunden. Allerdings stellte die Polizei in der Wohnung des 22-jährigen Hauptverdächtigen mehrere Softair- sowie Luftdruckwaffen sicher. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich Täter und Opfer kennen. Vermutlich war ein länger schwelender Streit Auslöser dieses Vorfalls. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Beschuldigten wurden nach Ende der kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Dienstagvormittag wieder auf freiem Fuß gesetzt.

