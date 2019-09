Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots)

Im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr parkte am Mittwoch, 04.09.2019, eine 37-jährige ihren blauen VW Golf ordnungsgemäß rückwärts auf einem Parkplatz im Untergeschoss den Kaufland-Parkhauses. Beim Ein-/Ausfahren aus der danebenliegenden Parklücke beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den PKW der 37-jährigen an der rechten Fahrzeugseite. Hiernach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



