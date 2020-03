Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Ausfahren vom Tankstellengelände Radfahrer übersehen (16/1703)

Speyer (ots)

17.03.2020, 12:10 Uhr

Am Dienstagmittag kam es in der Franz-Kirrmeier-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 22-jähriger Radfahrer aus Brühl verletzt wurde. Dieser befuhr den dortigen Radweg (durch Verkehrszeichenregelung in beide Richtungen befahrbar) in Richtung Auestraße. Er wurde dort von einem 19-jährigen Citroen-Fahrer aus Böhl-Iggelheim übersehen, der vom Tankstellengelände auf die Franz-Kirrmeier-Straße ausfuhr. Hierbei erlitt der Radfahrer mehrere Schürfwunden, wobei das Hinzuziehen des Rettungsdienstes nicht erforderlich war. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 550EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell