Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: nach Überholvorgang sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich vergangenen Samstag, 14. Dezember, gegen 21.25 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Hohenhaslach und Freudental ereignete. Während eine PKW-Lenkerin in Richtung Freudental unterwegs war, kam ihr ein Notarztwagen entgegen, der sich im Einsatz befand. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich soll das Notarztfahrzeug einen Vorausfahrenden überholt haben. Die PKW-Lenkerin musste aufgrund dessen stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Dies hatte zur Folge, dass auch der noch unbekannte PKW-Lenker hinter ihr heftig in die Bremsen steigen musste. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet nun insbesondere den Überholten und den Fahrzeuglenker, der ebenfalls abbremsen musste, sich zu melden.

